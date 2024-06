Ravanelli: "Conte è molto esigente su una cosa. Lukaku? Sarebbe l'ideale"

L’ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radiogoal".

L’ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radiogoal”: “Sembra che Antonio Conte venga a Napoli ed io mi auguro che si possa avverare per tutti i tifosi del Napoli. Con lui, infatti, il Napoli potrà tornare ad essere protagonista in campionato non soltanto nella prossima annata ma anche per le stagioni successive.

Lui è un allenatore che lavora tantissimo a livello tattico di squadra ma anche di tattica individuale, visto che il nuovo calcio aggressivo ed intenso deve prevedere un calciatore preparato, Antonio è molto esigente su questo. Il Napoli dovrà giocare una sola competizione, oltre alla Coppa Italia, e sinceramente non invidio i calciatori azzurri che probabilmente il Napoli lavoreranno tanto in ritiro, i calciatori dovranno essere bravi a lavorare già durante le vacanze e farsi trovare pronti ai carichi di Antonio.

Lukaku? Credo possa essere la scelta giusta per il dopo-Osimhen, perché per Conte avere una prima punta con queste caratteristiche è importante. Il belga ha dimostrato anche a Roma di poter fare la differenza anche se in Inghilterra ha faticato, ma qui in Italia le sue qualità spostano ancora gli equilibri”.