Razzismo, Lucarelli duro: "Niente daspo, serve solo il carcere! Sarri? Ha cambiato..."

Così Cristiano Lucarelli nel Microfono Aperto di Radio Sportiva, soffermandosi sul problema del razzismo negli stadi: "Il daspo non serve a niente, serve il carcere. Non mi dà fastidio l'insulto in sé, ma il sentirsi superiori rispetto a un'altra etnia. Simboli politici negli stadi? La costituzione dice che è reato esibire simboli fascisti in pubblico, non ad esempio falce e martello o Che Guevara. Juve? Sarri ha cambiato modulo e sta ottenendo risultati, è difficile pensare che possa tornare indietro. Poi ha tanti giocatori a disposizione e ha un ampio ventaglio di soluzioni".