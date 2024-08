Real Madrid, Ancelotti: "L'Atalanta merita di essere qui. Vinicius? Nessun caso"

vedi letture

Mbappé? "Si sta adattando alla grande, è arrivato in ottima condizione, è molto concentrato, è motivato e carico".

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa per analizzare la finale di Supercoppa europea di domani contro l'Atalanta: "Mbappé è arrivato il 7, non abbiamo avuto tanto tempo, anche lui è in buona condizione, si sta adattando molto bene, anche lui potrebbe scendere in campo dal primo minuto domani sera.

Il campionato potrebbe diventare un problema per il Real?

"No, abbiamo il nostro progetto, continueremo a lavorare, sicuramente abbiamo tanta qualità all'interno della rosa, stiamo lavorando tanto. Mancano degli elementi importanti, ma ci sono altri giocatori importanti, ma dobbiamo continuare a lavorare".

C'è un caso Vinicius?

"No, non c'è niente di concreto, il mercato chiuderà il 31 agosto. Chiaramente se sono soltanto speculazioni non incidono sul suo atteggiamento, vuole continuare ad aiutare il Real Madrid".

Mbappé?

"Si sta adattando alla grande, è arrivato in ottima condizione, è molto concentrato, è motivato e carico. Ha una qualità incredibile. Per ciò che ho potuto vedere c'è un ambiente molto sano, non ci sono principi e re in questa squadra, stiamo parlando di giocatori che hanno saputo porre le proprie qualità a disposizione del della squadra".

Cosa pensa di questa Atalanta?

"L'Atalanta è una squadra che merita di stare qui grazie a un lavoro incredibile, è un amico, ha molta esperienza".

Gasperini miglior allenatore in Italia?

"È un allenatore molto tattico, domani sarà una partita difficile, so che mancheranno tanti elementi, ma sono sicuro che sarà una grande partita".

Lunin?

"È il nostro portiere, come ho detto siamo una grande squadra.

Ci saranno troppe partite quest'anno.

"Quello che dicono i giocatori è abbastanza importante, sia Carvajal che Valverde sono stati chiari. Sono loro che vanno in campo".

Mbappé sarà il nuovo rigorista?

"È un rigorista, ma anche Bellingham è in grado di tirare i rigori".

Come farà giocare Mbappé?

"Ho un grande problema, mi ha rovinato un po' le ferie, ma a parte gli scherzi, i giocatori più forti giocheranno. Poi basta essere intelligenti per capire che non tutti potranno giocare le tante partite che ci aspettano".