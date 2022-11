Recuperi extralarge al Mondiale? Collina: "Ecco quello che vogliamo evitare"

Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, ha parlato in merito ai molti minuti di recupero assegnati in queste prime partite del Mondiale.

TuttoNapoli.net

"Quello che vogliamo evitare è fare una partita della durata di 42, 43, 44, 45 minuti di gioco attivo. Questo è inaccettabile". Così Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, in merito ai molti minuti di recupero assegnati in queste prime partite del Mondiale in Qatar. "Voglio sottolineare l'esultanza di un gol perché è un momento di gioia per una squadra, per l'altra forse no.