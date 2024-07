Reina: "Poche cose sono come il mare di Napoli. E' un segno importante di vita"

Il nuovo portiere del Como, Pepe Reina, parla di Napoli a La Gazzetta dello Sport, lui che in città ha lasciato un pezzo di cuore: "Ho un sacco di amici napoletani, ogni tanto scappa qualcosa. Poche cose sono come il mare di Napoli, a prescindere. Napoli è un segno importante nella nostra vita, qualcosa di speciale. Comunque, per comodità — le scuole, il calcio dei bambini — si andrà a vivere a San Siro, nella zona che conoscevo quando ero al Milan. Siamo stati fortunati a trovare la casa in fretta".