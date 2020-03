Reja: "Dubbi sulla ripresa dei campionati, ma le federazioni sperano di riuscirci"

Edi Reja, ex allenatore azzurro e attuale commissario tecnico dell'Albania, si è così espresso circa l'emergenza Coronavirus a Radio Kiss Kiss Napoli: "Stiamo vivendo un momento drammatico qui al nord, speriamo che in meridione non arriverà la stessa situazione perché non ci sono le strutture per contenere un numero così alto di contagiati. Spero che alla fine di questo mese questo tipo di quarantena che stiamo effettuando possa portare dei benefici. L'epidemia va fermata, invece ogni giorno aumenta. E questo mi fa molto male. Ho parlato col mio presidente della Federazione Albanese e spera che si riescano a terminare campionati e competizioni internazionali, ma io ho qualche dubbio, penso che sia proprio improbabile".