Reja: "Il Bologna col Napoli ha avuto la palla della vittoria, può battere l'Atalanta"

Edy Reja, ex tecnico di Atalanta e Bologna, ha commentato quella che potrà essere la gara di oggi ai taccuini del Corriere di Bologna: "Sarà una partita apertissima, se stanno entrambe bene vedremo 90’ di grande calcio. Pensavo che Gasp potesse lottare per lo scudetto, poi sono andati un po’ nei casini, un po’ di nervosismo e senza risultati è venuta meno la serenità: hanno avuto un grande consumo neuromuscolare. Sanno però che non possono perdere ancora terreno, non c’è più tempo, ma una vittoria potrebbe sbloccarli. Il Bologna è in fiducia, col Napoli ha avuto la palla della vittoria, ha fatto una ripresa bellissima e ora può fare qualsiasi cosa".

"No, non sarà un dentro o fuori - ha proseguito il tecnico - ma chi vince si prende un bel vantaggio. Sono comunque due squadre belle da vedere, anche se ora l’Atalanta è in difficoltà. Negli ultimi 5 anni non mi son perso una loro partita, hanno fatto cose pazzesche e in Europa straordinarie. Ora guardo sempre anche il Bologna. In campo si assomigliano, un gioco brillante e godereccio. Hanno due grandi società alle spalle: l’input arriva da lì. Servono tre teste, non quattro: il presidente, che a Bologna coincide con l’ad, il ds e l’allenatore. Se c’è sintonia si è a un ottimo punto".