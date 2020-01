Renica avverta sulla Fiorentina: "La cura Iachini subito vincente, viola aggressivi e compatti"

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ponendo l'attenzione sulla Fiorentina, oggi avversaria del Napoli in campionato: "Vedendo la Fiorentina mercoledì contro l'Atalanta, mi aspetto che loro mantengano lo stesso atteggiamento, è una squadra aggressiva e compatta. In contropiede sarà pericolosa avendo punte veloci, sarà un avversario pericoloso. La cura Iachini è stata subito vincente".