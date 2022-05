Renica: “Fazio ottimo, con Koulibaly sarebbe grande difesa. E pure Mazzocchi…”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli e non solo, ha scritto un post sui social

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli e non solo, ha scritto un post sui social: “Salernitana, è arrivata gente competente e si vede. A Venezia sono incompetenti: distrutta una ottima squadra, quella del girone di andata, per prendere giocatori con la pancia piena e non abituati a lottare per salvarsi. Fazio è un ottimo difensore, lo ripeto e con Koulibaly sarebbe una grande difesa nel Napoli. Lui la guida alla Albiol per completare Kalidou. Io lo prenderei e prenderei anche Mazzocchi per completare la rosa”.