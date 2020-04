Renica: "Napoli penalizzato dal rinvio della gara col Barça. Gattuso? E' un uomo di valore..."

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli è intervenuto a Campania Sport dando spazio ai ricordi del passato con uno sguardo al Napoli del presente: "Coppa Uefa? Diego, dall'alto della sua classe, era molto spensierato. Io ero molto preoccupato. Questo è il bello del calcio. Quella Coppa UEFA era una mini Champions, noi affrontavamo le prime, c'erano squadre importanti. E' stata una vittoria importante, peccato non aver vinto la Coppa dei Campioni.

Careca? Sarebbe uno che se giocasse oggi farebbe 40-50 gol. Era un giocatore moderno, forte tecnicamente, un fuoriclasse di un altro pianeta.

Napoli rivelazione Champions? Il Napoli avrebbe avuto tante possibilità di passare se avesse giocato subito dati i tanti infortunati in casa blaugrana. Le partite le vince chi ha i campioni in campo. Se il Barcellona recupera una serie di elementi sarà un fattore che penalizzerà il Napoli

Gare a porte chiuse? Sono aspetti individuali, ognuno può reagire in modo diverso. Nel mio caso, tendenzialmente mi isolavo e mi saliva quella voglia che avevo sin da bambino di vincere la partita. A me non cambiava niente"

Gattuso? Adesso dire che sta vincendo la sua personale scommessa è visibile. Ci sono ancora vari obiettivi da portare a termine. E' stato bravo a capire che all'inizio serviva il risultato e non il bel gioco. Per quello che dice e che fa, lo ritengo un uomo di valore in un ambiente che ne ha persi pure troppi"