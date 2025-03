Renica non ha dubbi: "Con Kvara al Napoli il campionato era già chiuso"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è stato intervistato da Il Mattino, dove ha condiviso le sue riflessioni sulla squadra di Conte e sulla corsa scudetto. Quando gli è stato chiesto da dove dovrebbe ripartire l'attuale Napoli, Renica ha indicato il blocco di giocatori che stanno brillando con le loro nazionali, come Di Lorenzo, Raspadori, Politano, Lukaku e McTominay."Le loro prestazioni fanno capire perché il Napoli sta lottando per lo scudetto", ha sottolineato. Secondo lui, parlare del Napoli come di una sorpresa è un'esagerazione.

Renica ha anche parlato del lavoro di Antonio Conte, riconoscendo che l’allenatore ha fatto un ottimo lavoro nel mettere in campo la squadra e nell’organizzare il gioco, grazie anche alla collaborazione con Oriali. Tuttavia, ha aggiunto: "Mi è sembrato che si sia sminuito un po’ il valore dei giocatori. Il Napoli è in piena corsa perché è forte, ci sono mille motivi per cui gli azzurri sono ancora candidati al tricolore".

L’ex difensore ha poi spiegato il vantaggio che il Napoli ha nel concentrarsi su una sola competizione, mentre altre squadre come l’Inter hanno molteplici impegni. "Faccio il tifo per l’Inter in Champions, perché se riuscissero ad eliminare il Bayern, avrebbe altre due partite di grande livello che potrebbero distrarla totalmente ed il Napoli potrebbe approfittarne", ha detto. In merito ai punti persi contro Roma e Lazio, Renica ha evidenziato come la vittoria contro la Roma avrebbe cambiato le sorti della classifica. "Dopo quei due pareggi è subentrata un po’ di paura, ed è arrivato anche qualche infortunio di troppo", ha spiegato.

Sulla questione Kvara, Renica ha detto: "Se Kvara fosse stato ancora a Napoli, il campionato era già chiuso». Ha espresso incredulità per la sua partenza a gennaio, aggiungendo che «un patto con Khvicha si poteva fare. Arrivare fino a giugno cosa costava?".