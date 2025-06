Lucca, l'ex preparatore atletico: "Con Conte può diventare tra i migliori italiani"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Marco Nastasi, ex preparatore atletico del Palermo quando giocava Lucca: “Lucca ha tantissima personalità, ha un carattere forte e tanta cazzimma. Era un problema mandarlo via dal campo di allenamento, gioca un calcio che fa paura. E l’ho avuto quando aveva 20 anni, in 5 anni sarà cresciuto tantissimo.

Poi, nonostante la sua imponente presenza fisica, è molto veloce ed ha una facilità di corsa incredibile. Con Conte credo farà il salto definitivo e diventerà uno dei più forti attaccanti italiani. Mi sto sbilanciando molto, ma ne sono convinto. Lucca vede la porta come pochi, da qualsiasi posizione, si sa creare l’opportunità e poi fa tutto con una gioia dentro che fa diventare ogni movimento naturale.

Ogni esperienza aiuta e ti fa crescere e di lui ricordo che nonostante non giocava tantissimo, quando entrava faceva la differenza. Lo vedo cresciuto tanto anche nell’aiutare la squadra, l’ho visto meno egoista. Non voglio entrare nel tattico, ma credo che Lucca possa giocare anche con Lukaku”.