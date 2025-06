Juanlu si avvicina, dalla Spagna: "Qui richieste tattiche diverse, è forte ma va aspettato"

vedi letture

Juanlu Sanchez è sempre più vicino al Napoli. L'esterno classe 2003 di proprietà del Siviglia potrebbe presto diventare un nuovo calciatore azzurro. Diego Armando Maradona junior ha trascorso l'ultimo anno in Spagna, da allenatore dell'Ibarra (squadra militante in Primera Federación), e a Radio Marte ne parla così:

“Juanlu l'ho visto, quest'anno giudicare un ragazzo così giovane in una situazione complicata come quella che ha attraversato il Siviglia, che è parso quasi una polveriera, sarebbe difficile. Senza dubbio però – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - è un grande prospetto a cui servirà tempo per adattarsi dal momento che le richieste tecnico tattiche in Spagna sono molto diverse da quelle italiane per un giocatore che fa il terzino. Si tratta comunque di un calciatore forte che il Napoli dovrà aspettare un po', magari lanciandolo appunto per ritagli di partita, del resto avrebbe dinanzi a sé un mostro sacro come Di Lorenzo.

L’esperienza da tecnico dell’Ibarra, che ho appena concluso, mi ha arricchito molto, mi ha lasciato un grande bagaglio, umano e tecnico. La lontananza da casa però è stata pesante e sono stato io a scegliere di tornare. Stando da solo ho studiato ruoli nuovi che mi piacciono, amo molto la pallacanestro e sto studiando anche da quel punto di vista, ho iniziato a capire come funzionano le cose, si tratta per me di un periodo di transizione e cambiamento. Ma il calcio è sempre stato la mia vita e continuerà ad esserlo”