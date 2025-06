Maradona jr: "Nunez con Conte può esplodere, mi affascinerebbe molto"

Diego Armando Maradona jr, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Nunez? Il Napoli ha bisogno di un attaccante con altre caratteristiche da affiancare a Lukaku, mi ha affascinato molto, Credo non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale che con Conte potrebbe esplodere. può fare senza dubbio al caso del Napoli. È un giocatore forte e pronto per grandi palcoscenici. A Lang avrei preferito chiudere Ndoye, ma Lang è un giocatore che contro la Juve ha veramente fatto mirabilie, li ha sbriciolati. E’ insomma molto forte, ma viene da un campionato molto più morbido ed anche lui ha bisogno di adattamento. Poi può rivelarsi una sorpresa, ed è ciò che spero per il Napoli. La cosa più bella degli ultimi tempi è che giocatori importanti vogliano venire a Napoli, a dimostrazione che è cambiata la dimensione della società.

Osimhen non so se posso definirlo un caso, ma se lo è non è da ora, ma già da un po' di tempo. L'ho conosciuto di persona quando giocava a Napoli, ho parlato con lui 2 o 3 volte, e non riesco a parlarne male perché con me è stato sempre molto educato ed onesto e per me è un bravo ragazzo. Posso però dire che è arrivato il momento di sciogliere presto il nodo, questa è una situazione che non giova a nessuno, né alla società, né ovviamente al calciatore, spero in una risoluzione veloce. E' meglio che venga ceduto, purché non si concretizzi la possibilità di vederlo con quella maglia lì (la Juventus, ndr). L’esperienza da tecnico dell’Ibarra, che ho appena concluso, mi ha arricchito molto, mi ha lasciato un grande bagaglio, umano e tecnico. La lontananza da casa però è stata pesante e sono stato io a scegliere di tornare. Stando da solo ho studiato ruoli nuovi che mi piacciono, amo molto la pallacanestro e sto studiando anche da quel punto di vista, ho iniziato a capire come funzionano le cose, si tratta per me di un periodo di transizione e cambiamento. Ma il calcio è sempre stato la mia vita e continuerà ad esserlo”.