Renica su Spalletti: “Molto più concreto di Gattuso che era ossessionato dalla partenza dal basso”

Nel corso de 'Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex calciatore azzurro Alessandro Renica che ha speso parole d’elogio per Luciano Spalletti: "Vedo un allenatore che gioca in verticale, in profondità. Un tecnico molto più concreto rispetto a quello precedente. Gattuso era ossessionato dalla costruzione dal basso e questo forse ha limitato un po' il collettivo".