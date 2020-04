Renica: "Virus? Ne parlavo da febbraio e mi davano del pazzo. In Cina ho visto video allucinanti..."

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Canale 21: "Le misure del governo e del comitato scientifico vanno prese con la massima serietà. Il virus è terribile, non si capisce quanto sia letale. Da inizio febbraio sui social iniziai a preoccuparmi e la gente mi prese per pazzo. Avevo visto dei video dalla Cina che erano terribili. Sembravano città spettrali in un film dell'orrore. Vedevo cose allucinanti. Il governo già a dicembre aveva il dovere di mandare un equipe lì per capire quanto era letale questo virus. Un semplice cittadino come me non può capire una cosa del genere e loro no".