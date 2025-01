Repice: "Garnacho non lo prenderei. Ricordate cosa disse Spalletti?"

Francesco Repice, noto radiocronista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Garnacho? Io lascerei tutto com'è, perché mi vengono in mente le parole di Spalletti nell'anno dello scudetto quando disse ‘non toccate nulla'. A sinistra penso ci siano delle soluzioni: Mazzocchi non ha quella cifra tecnica, ma è molto utile; poi Conte ha un giocatore come Olivera che sta facendo una stagione strepitosa. Come detto, lascerei tutto com'è. Io penso che nel calcio sia una questione di continuità, equilibrio, ovviamente bisogna avere prima i grandi giocatori. C'è, tuttavia, un'eccezione che conferma questa regola ed è Antonio Conte.

Lui quando si siede su una panchina vince: chiede e riesce a ottenere, se non vince arriva secondo. Non so cosa succederà quest'anno, so solo che, quando è stato annunciato, sapevo che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto. Forse il gol più bello raccontato quest’anno è quello di David Neres a Udine. Il tiro è stato deviato, ma l’azione è stata splendida. Qualcuno poi mi ha chiesto se a Napoli si potesse soffrire di nostalgia per Kvaratskhelia: io penso che chi ha avuto come giocatore della sua squadra quello col numero 10 (Maradona, ndr) non può soffrire di nostalgia per nessuno”.