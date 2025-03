Repice: “Napoli favorito col Milan! Ha un obiettivo chiarissimo e un fenomeno in panchina”

vedi letture

Francesco Repice, giornalista e radiocronista Rai, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in vista della prossima sfida di campionato tra Napoli e Milan: "Secondo me è favorito il Napoli, per tanti motivi. Perché ha un obiettivo molto chiaro, molto prestigioso, e a 9 giornate dal termine non lo devi mai mollare. Per cui hai quella ferocia e quella determinazione che ti derivano anche dall'allenatore che hai in panchina che è un fenomeno. Dopodiché è pallone, quindi può accadere di tutto".