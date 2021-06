Report, Avv. Renz: "Tra 2018 e 2019 2mld di euro di transazioni illecite nel calcio"

Raggiunto da Report, Philippe Renz, avvocato svizzero che da anni combatte contro la corruzione nello sport, ha parlato dell’importanza delle transazioni irregolari nel mondo del calcio: “Si stima che tra il 2018 e il 2019 l’ammontare delle transazioni portate a termine con pratiche illecite abbia raggiunto i 2 miliardi di euro. Circa il 60% di queste commissioni viene dai trasferimenti dei giocatori, il resto dalle commissioni per la loro gestione. Senza controllo è automatico l’ingresso della criminalità come dice anche il rapporto del Cies. Per sconfiggere questa criminalità sarebbe necessario combattere questo rapporto malato tra agenti e club. Corruzione, evasione fiscale, sono tutte pratiche fin troppo diffuse”.