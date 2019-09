Ricordate il caso Soriano? Ci fu lo zampino di Zenga: "Era già ceduto, andai da Ferrero e feci l'impossibile per tenerlo!"

Ricordate la vicenda Soriano? A quanto pare, c'è anche lo zampino di Walter Zenga. Intervistato da Il Secolo XIX, l'ex tecnico della Sampdoria ha dichiarato: "Eder? C’era l’Inter in pressing per prelevarlo nell’ultima giornata e anche Soriano era praticamente già ceduto, così dopo quel 2-2 a Napoli io andai a Milano per l’ultima giornata di mercato e restai tutto il giorno in hotel con Ferrero, Romei e Osti facendo l’impossibile per tenere sia Éder che Soriano. Al posto dell’oriundo in quelle ore si parlava di Ibarbo del Cagliari, non proprio la stessa cosa. Gli dissi di lasciarmeli e convinsi entrambi a restare. Poi la società non ha avuto pazienza con me, ma questa è un’altra storia".