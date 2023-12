Rigorino all'Inter, Calvarese: "Richiamo VAR forzato, intensità si giudica in campo"

Di Bello in campo non aveva visto il contatto Nehuen Perez-Lautaro Martinez e non aveva assegnato rigore all'Inter contro l'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di Bello in campo non aveva visto il contatto Nehuen Perez-Lautaro Martinez e non aveva assegnato rigore all'Inter contro l'Udinese, un rigore che sta facendo discutere perché c'è stato l'intervento del VAR Paolo Mazzoleni. L'episodio è stato analizzato dall'ex arbitro Gianpaolo Calvarese per Gianlucadimarzio.com:

"Il richiamo del Var in un caso come questo appare un po' forzato: solitamente in situazioni come questa, in cui c'è un contatto alto, l'intensità viene giudicata dal campo e non con la tecnologia. Certo è che, con l'arbitro posto davanti alle immagini e in un caso di On Field Review, l'assegnazione del rigore diventa quasi inevitabile".