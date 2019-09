Rinaudo: "Napoli ha aumentato la qualità, ma sarà il collettivo a fare la differenza"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo

“Non so se il Napoli di quest’anno sia più forte di quello dello scorso anno, ma di certo ha aumentato qualità in alcuni elementi, ma alla fine è sempre il collettivo a fare la differenza. Serve qualità e alchimia per avere la meglio. Manolas è uno dei difensori più forti della serie A, il Napoli lo ha preso, ma ha incassato 7 gol in 2 partite per cui non basta solo aggiungere dei giocatori di qualità per raggiungere certi risultati. La cultura inglese piuttosto che quella tedesca è diversa da quella italiana. I nostri allenatori curano l’aspetto tattico”.