Rinnovo Koulibaly, controreplica CdS ad ADL: "Parla per antipatia e gli sfugge un particolare"

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, dopo la smentita della SSC Napoli ha controreplicato così a Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, dopo la smentita della SSC Napoli ha controreplicato così a Radio Marte: "La notizia di un ingaggio dimezzato l'hanno riportata in tanti, noi lo raccontiamo da diverso tempo. A De Laurentiis evidentemente sfugge questo particolare e parla per antipatia nei confronti di chi ha scritto il pezzo. Antipatia che è a giorni alterni, tra l'altro. A gennaio 2021 si parlava del futuro di Gattuso, scrivemmo che era a rischio e il Napoli smentì. Poi si venne a sapere che De Laurentiis aveva contattato già Spalletti per sostituire Gattuso".