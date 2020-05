Rio Ferdinand consiglia il Man Utd: "In difesa prenderei Koulibaly"

Koulibaly può lasciare il Napoli, piace a tanti club, tra questi anche il Manchester United. In campo è sceso Rio Ferdinand, ex bandiera proprio del Manchester United e della nazionale inglese, che durante una intervista alla BBC, per il programma Savage Social, ha consigliato ai Red Devils proprio l'acquisto del centrale senegalese. Suo il primo nome per migliorare il club inglese, nell'elenco ci sono anche Sancho del Borussia e Niguez dell'Atletico Madrid.