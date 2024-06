Rivieccio punge ADL: "Con Conte si cambia pagina, speriamo abbia capito il suo ruolo"

Gino Rivieccio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Con Conte si volta pagina, si apre un nuovo libro, augurandoci che sia scritto bene ma credo che l'editore abbia capito di dover fare solo questo, lo scrittore è di grande livello e le idee sul romanzo da scrivere sono chiare: ricostruzione, zona Champions e magari con un po' di fortuna anche qualcos'altro. Ora bisogna risolvere un po' di grane: c'è chi è tentato da altre sirene, starà a Conte convincere i giocatori da confermare. Conte giocherà con il 3-5-2, penso che torneremo ad un nuovo sistema che però predilige e sa applicare meglio.

Di conseguenza se vuoi uno come Lobotka non ci sarà problema, bisognerà capire solo chi verrà, e soprattutto se Kvara andrà via, perché in questo momento il georgiano mi sembra più corteggiato di Osimhen. Ad ogni modo sul mercato Conte avrà bisogno di rivedere molto la difesa, che a mio parere è il primo punto da rifare totalmente".