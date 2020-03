Roma, Fonseca sull'Europa: "Il Napoli sta tornando e il Milan è forte"

A margine della vittoria sul campo del Cagliari, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Abbiamo cambiato cinque giocatori perché abbiamo avuto la partita contro il Gent e avevamo molti giocatori stanchi, tra cui Dzeko. Kalinic si stava allenando bene, ma non solo lui, anche gli altri che hanno giocato hanno fatto una buona partita".

"Dobbiamo vincere contro il Siviglia, che è una squadra fortissima, poi pensare di partita in partita. Non è giusto in questo momento pensare alla finale quando abbiamo una doppia sfida che negli ultimi anni ha vinto tre Europa League. Il Napoli sta tornando, il Milan è forte".