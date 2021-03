Rossi: “Nessun difensore del Napoli sa guidare la difesa, tutti sono istintivi”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Delio Rossi. "Paradossalmente al Napoli serve uno meno bravo di Manolas, ma che sappia guidare il reparto. Manolas è un grandissimo giocatore, ma è troppo istintivo e in difesa non puoi permettertelo. Stesso discorso per Koulibaly, un difensore istintivo che non sa guidare la difesa. Di solito il Napoli non mantiene le distanze giuste tra i reparti e non ha modo di correggere perché si gioca ogni tre giorni".