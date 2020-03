Ruotolo categorico: "Non ci prendiamo in giro e fermiamo tutti i campionati"

Sandro Ruotolo è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto che a inizio partita nessuno si stringeva le mani, poi al momento del gol tutti si abbracciavano. Un controsenso. Sospendiamo il campionato fino ad aprile. E poi facciamo squadra in Europa, tutti insieme. Non è il momento di prendere questa situazione sottogamba. Non è solo una questione di Serie A, qui bisogna fermare tutto altrimenti ci prendiamo in giro".