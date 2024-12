Sabatini difende Kvaratskhelia: “Fa discutere chi non ce l’ha”

vedi letture

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La vittoria di Torino per il Napoli è stata importantissima, è arrivata in maniera perentoria, ho visto un’azione di killeraggio. Il Napoli è capace di vincere le partite rompendo un equilibrio ed affidandosi alle giocate dei singoli. La squadra del Napoli nessuno l’avrebbe proiettata nella lotta per lo scudetto, la mano di Conte è evidente che ci sia, ma bisognerà dare atto a Manna che esordisce come front man in una dimensione così grande.

Atalanta? Gasperini ha diverse opzioni perchè la rosa è profonda e di grande qualità. L’allenatore sa che manda in campo qualcuno che può essere più bravo di chi esce. Non c’è nessun ruolo scoperto all’Atalanta, anzi, sono super protetti ed hanno superato una crisi relativa agli infortuni.

Ederson? Non facciamo celebrazioni, l’ho portato io a Salerno e l’ho anche educato, ma non voglio fare auto citazioni. Io celebro il calcio per com’è, tralascerei questa cosa nonostante mi fa piacere dell’affermazione di Ederson. Mi aspettavo con certezza assoluta che facesse cose straordinarie, è un ragazzo che voleva arrivare in alto.

Kvaratskhelia? Fa discutere chi non ce l’ha”.