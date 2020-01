Sabatini: "Il peccato originale è quell'intervista di ADL su Callejon, Mertens e Cina"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, si è soffermato sul momento del Napoli ai microfoni di Radio Sportiva: "Rrahmani è un buon giocatore anche se io preferisco Kumbulla, ma il fatto che lo comunichi oggi è ininfluente rispetto alla situazione che sta vivendo il Napoli. La situazione del Napoli si è deteriorata da quando De Laurentiis ha rilasciato l'intervista su Callejon, Mertens e la Cina: da lì è nata una escalation in negativo, non esiste in nessuna società mettere in mezzo 25 avvocati, ci rimettono i tifosi. L'unico che non c'entrava nulla fra presidente e calciatori era l'allenatore, invece è stato esonerato: Ancelotti con il suo carisma poteva risolvere la situazione più facilmente di un istintivo come Gattuso"