Sabatini: "Plusvalenze? Le mie sono sempre state reali, ed oggi me ne compiaccio"

L'ex direttore sportivo di Roma e Bologna, Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Radio Radio soffermandosi anche sul tema plusvalenze, molto dibattuto a seguito dell’indagine della Procura di Torino sulla Juventus: "Mi compiaccio delle mie e delle nostre plusvalenze, quelle della Roma sono state sempre nette e pulite, reali. Me ne compiaccio oggi perché vedo che tante erano truccate, come scopro oggi. Il calcio non si fermerà per questo, basta che ci siano le sanzioni che ci devono essere".