Sabatini: "Spalletti è il Caravaggio del calcio. Gol alla Juventus una gioia per gli occhi"

Walter Sabatini, tramite il Corriere dello Sport, ha parlato del lavoro col Napoli di Luciano Spalletti: "Spero che sia orgoglioso del capolavoro che ha realizzato. Luciano è il Caravaggio del calcio, ce lo ha ribadito il gol di domenica a Torino, manovra di aggiramento, palla che arriva a Zielinski, che poi va a destra dopo essere partita da sinistra su Elmas; infine la pennellata per Raspadori e la girata al volo. Questa è gioia per gli occhi".

Lei che lo conosce bene cosa gli dirà?

"Gli ho scritto dopo la vittoria sulla Juventus, che sigilla una stagione fantastica e surreale per i modi in cui si è sviluppata e per i contenuti che l’hanno arricchita. Il successo contro un avversario di così enorme prestigio sa di marchio e anche di definitiva celebrazione. È il valore aggiunto".