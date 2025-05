Sabatini: “Visto il destino? Conte toglie Raspadori perché piccolino per avere uno più alto…”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing' per parlare del pari del Napoli col Genoa: "Non me l'aspettavo e non capisco il motivo. Sento della questione fisica e sarebbe surreale perché il Napoli non ha altri impegni, sarebbe inspiegabile, se è la questione tecnica ma non c'è paragone col Genoa. Gilmour fa la sua figura al posto di Lobotka, Raspadori da gennaio è l'uomo dei gol ed era stato dimenticato nei giudizi fino a quel momento.

Diamo la colpa a Billing, ma se il Napoli è lì lo deve anche a lui che fa il gol all'Inter. La sostituzione è fatta per togliere il piccolino e avere Billing più alto, questo era il senso. Il destino è che prende gol proprio di testa. Calendari? Più facile solo perché si sommano i punti di Parma e Cagliari, ma Parma non è banale, ci ha perso punti l'Inter".