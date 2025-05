Podcast Sabato: "Harakiri Napoli e ora l'Inter punta anche allo Scudetto! Conte? Un'impresa..."

Inter ma non solo nell'intervento a TMW Radio, durante Maracanà, dell'ex calciatore Antonio Sabato.

Inter-Napoli, si riapre tutto?

"Il primo match point è andato a farsi benedire. Avesse vinto ieri sera il Napoli aveva la possibilità di pareggiare col Parma, ora è diverso. Un conto è giocare per il pari, un conto per vincere. L'Inter aveva accantonato il campionato, lo si è visto dalle ultime formazioni, poi ha avuto la fortuna che il Napoli ha pareggiato e ora te la giochi. Il Napoli ha fatto quasi hara-kiri, e ovvio che una speranza l'Inter deve nutrirla. Perché il Parma è tosto in casa...".

Conte ha sbagliato qualche scelta col Genoa?

"Non mi sento di contestarlo. Non posso criticare uno per una partita sbagliato. Per me sta facendo un miracolo, finora è davanti. Ha avuto diversi infortuni, ha resuscitato alcuni giocatori. Ha veramente fatto molto bene comunque. Quando sei lì ti può venire paura, ma ci sta".