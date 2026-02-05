Sacchi esalta Vergara: "Serve tempo e con Conte non può che migliorare"

Arrigo Sacchi ha parlato di Vergara, talento azzurro. Lo ha fatto a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Detto che l’assurda invasione degli stranieri (cui non corrisponde un aumento di qualità, questo va chiarito) penalizza le scelte del commissario tecnico, c’è qualche nome da segnare sul taccuino, e sono certo che Gattuso ne avrà già preso nota. Faccio tre nomi: Marco Palestra del Cagliari, cresciuto nell’Atalanta che è ancora proprietaria del cartellino, difensore esterno; Antonio Vergara del Napoli, centrocampista con spiccate doti offensive che Antonio Conte, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la sua squadra, sta inserendo con continuità; Pio Esposito, attaccante dell’Inter che, in pochi mesi, ha saputo prendersi il palcoscenico e sta dimostrando di avere qualità tecniche e movimenti da centravanti di razza. Vergara è un talento che ha bisogno di apprendere e di crescere: ha ancora poche partite di Serie A nelle gambe, gli va concesso tempo.

Con le lezioni di Conte non può che migliorare. Magari Gattuso potrebbe farci un pensiero, senza gravarlo di responsabilità".