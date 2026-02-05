Schwoch: "Beukema non sente la fiducia di Conte, non è facile reagire a quella scelta"
L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto nel corso di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Vergara sul piano della personalità mi sembra che abbia le idee chiare. Ma se sbagli le gare col Chelsea nessuno ti dice niente, bisogna capire quando arriverà maggior pressione e puoi sbagliare di meno come reagirà il ragazzo. Ma le qualità ci sono tutte per diventare un calciatore importante.
Tra quelli che hanno sempre giocato per forza bisognerà affidarsi a lui che in stagione, invece, ha meno minuti. Se Rrahmani è pronto gioca lui, ma Beukema è un centrale pure che però non sente la fiducia dell’allenatore. Non è facile reagire quando il tecnico sceglie al tuo posto un compagno che di solito gioca in un altro ruolo. Ma lui sa di essere venuto a Napoli, in una piazza importante, e sa di dover rispettare le scelte dell’allenatore”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
