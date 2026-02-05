Del Genio: "Napoli troppo ottimista, ma forse serviva un altro acquisto"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio rispondendo ad alcune domande dei tifosi intervenuti in diretta tv: "Se i tempi di Anguissa dovessero essere molto lunghi, magari si poteva intervenire a centrocampo. Vale lo stesso per Di Lorenzo dopo l'infortunio. Ma non è una critica al Napoli, non è un errore, ma parlo di ottimismo smisurato che forse pensa che non ci sono problemi e riescono comunque a farcela. Ma abbiamo visto l'ottimismo di gennaio a cosa ci ha portati in termini di rosa e risultati".