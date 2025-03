Sacchi svela: "Maradona mi chiamò due volte per portarmi al Napoli"

Arrigo Sacchi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Quell’applauso del San Paolo al termine di Napoli-Milan 2-3? Avemmo una cultura sportiva e non solo, fu una cosa da grandi persone. Conte l’ho portato con me in Nazionale, è un grande allenatore, è affidabile, pensa al calcio 24 ore al giorno, se è arrivato a questi livelli è perché lo merita.

Maradona mi telefonò due volte e mi disse: se lei viene a Napoli partirà sempre con due gol di vantaggio. Però per me contava più il collettivo. Perdemmo per 6 mesi Van Basten ed abbiamo vinto lo stesso, la finale di Coppa dei Campioni la giocammo senza Gullit ed abbiamo vinto. Ottavio Bianchi è una persona serie la competenza viene prima di tutto.