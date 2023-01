Salernitana, Pirola a Dazn: "Ai giocatori del Napoli basta la palla per farti male”

Il difensore della Salernitana, Lorenzo Pirola, al termine del derby perso contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Il difensore della Salernitana, Lorenzo Pirola, al termine del derby perso contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Non ci nascondiamo, è stata una settimana complicata dove venivamo da una partita dove abbiamo subito otto gol. Oggi affrontare il Napoli non era affatto semplice ma la partita l’abbiamo fatta nonostante la loro qualità, non per niente sono primi in classifica. Dispiace per il gol preso a fine primo tempo e per il secondo poi siamo stati più compatti e potevamo riaprirla. Secondo me abbiamo fatto una buona partita.