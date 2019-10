Salisburgo imbattuto in casa da 19 gare europee, Del Genio: "Vittoria sarebbe un'impresa"

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della forza del Salisburgo che mercoledì affronterà il Napoli in casa dove non perde da 19 gare europee e viene da sei vittorie europee consecutive: "Il Salisburgo non è solo l'exploit avuto a Liverpool con i tre gol. Ha battuto noi al ritorno, l'anno prima eliminò la Lazio, il Borussia Dortmund, arrivò in semifinale d'Europa League. L'anno scorso provai a far capire chi era questo Salisburgo. Non è una squadra di nome, ma sono fortissimi. Vincere sarebbe un'impresa ed il pareggio ce lo portiamo con piacere visto che poi puoi batterlo in casa. Loro sono anche liberi mentalmente, rischiano perché hanno la testa libera, se non passano non succede niente per loro. Bisogna almeno pareggiare e concretizzare il girone...".