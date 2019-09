San Paolo, il dirigente Aru De Martino: "A metà settimana la consegna, ecco cosa c'è da sistemare"

Il Napoli si prepara al debutto al San Paolo in campionato, sabato prossimo contro la Sampdoria. A che punto sono i lavori dello stadio? Completati, o giù di lì. A riferirlo è Flavio De Martino, dirigente della società Aru, intervista dall'edizione napoletana di Repubblica: “A metà settimana dovremmo finire. Abbiamo lavorato senza sosta ad agosto. Ci siamo fermati soltanto il 15. Saremo operativi anche nel weekend. Dobbiamo sistemare il blocco spogliatoio del Napoli. Mancano gli ultimi interventi di manutenzione. Inseriremo gli ultimi pannelli e procederemo con la pulizia del locale. Abbiamo installato pure l’aria condizionata che è una novità. Saranno ampliate e adattate. Ci saranno 24 nuovi blocchi, di cui 16 nell’anello inferiore e 8 in quello inferiore, dove sono previsti pure servizi igienici per i disabili. Da programma ci metteremo altri 150 giorni. Non abbiamo iniziato subito per non interferire con gli altri interventi che stiamo per ultimare”.