Sannino: "Napoli impostato sulla compattezza, lo testimonia il colpo Osimhen"

Giuseppe Sannino, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha impostato questo Napoli sulla compattezza, giocando dietro la linea per creare spazi in avanti quando si ruba palla. La scelta di Osimhen la vedo proprio diretta in questo senso. La scelta di Mertens ancora centravanti titolare, anche con Gattuso, dice proprio questo: Gattuso vuole attaccare gli spazi e per questo punta su dei calciatori velocissimi".