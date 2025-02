Video Santacroce difende Kvara: "Quante stron**te! C'era grinta, poi si può riuscire o meno"

vedi letture

L'ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce, ai microfoni di OttoChannel nel corso di 'Se Dici Napoli', è tornato sulla situazione Kvaratskhelia: "Ragazzi, un giocatore che arriva in Serie A in campo non stacca la spina, è questo che dovete capire. Kvara faceva le stesse cose, attaccava con la stessa rabbia, con la stessa grinta, poi le cose possono riuscire o non riuscire.

Poi è ovvio che usciva con un giocatore come Neres in panchina. Kvara si è inventato l’infortunio? Quante stron**te! Aveva la fasciatura! Come si fa a dire si è inventato l’infortunio? Secondo me, se tu tiri fuori Kvara al 70esimo è perché hai Neres, ed è già tanto se non lo sostituisci al 60esimo. Perché Neres meritava mezz’ora non dieci minuti. A me non interessa difendere il calciatore, mi interessa difendere la verità”.