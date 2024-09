Santacroce: "Il Napoli è ancora su livelli bassi: Lukaku al 50%, ma quando starà meglio..."

vedi letture

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “In questo campionato che si preannuncia equilibrato, il Napoli potrà recitare il ruolo di una squadra fastidiosa. Visti allenatore, giocatori e dirigenti, in un paio d'anni punterà al massimo, per forza di cose: se non subito, tra una stagione.

Il Napoli viaggia ancora su livelli bassi rispetto alle sue percentuali: una volta ritrovato Lukaku, che ha potenzialità importanti, il peso verrà spostato completamente a favore degli azzurri. Il belga è forte, ma sta giocando ancora al 50%, limitandosi ad un gran lavoro di sponda e posizionamento: è molto più completo di così e, quando starà meglio, lo farà vedere. L’esordio di McTominay è stato notevole, è stato fenomenale. A me piace guardare tutti i particolari di un giocatore, e questo ragazzo è fantastico. Spero che continui così, ma ho pochi dubbi. Fa sempre lo stop orientato in maniera giusta: prima di toccare la palla, si guarda diecimila volte attorno per decidere quale sarà la sua giocata successiva, un qualcosa che fanno solo i calciatori d'altissimo livello. Ha un'ottima qualità e si farà notare. Il Napoli, poi, con la difesa a 4 ha difeso molto bene, anche perché sia Di Lorenzo che Rrhamani secondo me si trovano meglio con questo sistema di gioco. Inoltre con questo modulo Conte sfrutta meglio i centrocampisti a disposizione”.