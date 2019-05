Sarri in conferenza: "Ho un contratto e amo la Premier ma devo parlare con il club. In qualche giorno decideremo"

Maurizio Sarri dopo la vittoria in finale di Europa League parla del suo futuro in conferenza stampa: “Devo parlare con il club. La stagione è finita un’ora fa, dunque domani (oggi, ndr) inizierò a parlare con il presidente, con il direttore, con Marina. Dobbiamo parlare, come è normale alla fine di una stagione. Dobbiamo capire cosa il club può fare per me, cosa posso fare meglio per il club. Ad oggi, sono contento qui ma sento il bisogno di parlare e penso che anche il club abbia bisogno di confrontarsi con me. E dopo in qualche giorno prenderemo una decisione. Ma ho un contratto, dunque a oggi si parla del niente. Sapete molto bene che amo la Premier League e sono fortunato perché alleno uno dei migliori club del miglior campionato del mondo. Dunque ad oggi sono contento ma di sicuro voglio conoscere se il club è contento, se possiamo migliorare”.