Sarri-Juve, l'attore Gallo conferma: "Ora rivisiteremo il documentario sul Sarrismo, ma non verrà ritirato"

Massimiliano Gallo, attore e grande tifoso, era stato tra i promotori del documentario “Maurizio, il Sarrismo - Una meravigliosa anomalia”, già presentato al Biografilm Festival di Bologna. L’approdo in bianconero, però, cambia tutto. Lo spiega l'attore a Repubblica: "Credo sia opportuna una rivisitazione del lavoro. Ritirarlo non mi sembra il caso, perché resta valido. Abbiamo raccontato la storia del bancario che ce l’ha fatta nel grande calcio. Abbiamo materiale e contributi di ottima qualità. L’apologia del Sarrismo e la bellezza del suo calcio non vanno rinnegate".