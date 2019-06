Sarri, l'ex collaboratore Bongiorni: "A Napoli tre anni intensi, i tifosi azzurri non possono che essere grati"

Massimiliano Bongiorni, ex collaboratore di Sarri a Napoli, a parlato sulle frequenze di Radio Marte: "Cosa farà Sarri? Ne so quanto voi, sono aggiornato tramite i media. Vista la lunga attesa della Juve nella ricerca dell'allenatore, credo che senza intoppi, Sarri sarà il prossimo allenatore della Juve. Sono felice per lui perchè ha fatto tanti sacrifici che hanno ripagato permettendogli di allenare grandi club. Non collaboro più con Sarri perchè all'ultimo anno di Napoli per problemi familiari sono tornato a casa, ma per fortuna ora è tutto risolto e se mi facesse una chiamata, tornerei a collaborare con lui.

A Napoli Sarri ha vissuto 3 anni intensi, già al primo anno c'era un'armonia incredibile tra ambiente, squadra e giocatori e il popolo napoletano non può che essere che grato proprio come Sarri è grato a Napoli.

Ancelotti ha concetti diversi da Sarri, ma comunque affascinanti".