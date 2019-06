Sarri: "Ringrazierò sempre ADL. Ho sentito alcuni calciatori del Napoli ma non dirò i nomi"

"De Laurentiis? Non l'ho sentito. Tutti pensano che con lui abbia un brutto rapporto, ma io Aurelio lo ringrazierò sempre. Poche volte è successo che un napoletano tifoso del Napoli abbia allenato la sua squadra. È stato un regalo enorme e lo ringrazierò sempre. Ci possono essere divergenze, ma fa parte dei caratteri, siamo due personalità forti. I giocatori che ho sentito? Non dirò mai neanche sotto tortura i nomi, sono cose personali". Così Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus.

Clicca qui per la conferenza integrale