Sarri 'smaschera' la Juve: "Ho ancora grande difficoltà a far capire come muovere veloce la palla"

"Ho ancora grande difficoltà a far capire come muovere velocemente la palla ai miei giocatori. Questo concetto prima o poi dovrà passare nella maniera giusta". Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il ko col Lione: "La palla continua a muoversi troppo lentamente. Anche quando si gioca in due tocchi, tra il primo e il secondo passano troppi secondi. Per fortuna c'è ancora tempo per lavorare".