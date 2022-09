Sassuolo, Carnevali ribadisce: "Non volevamo vendere Raspadori, siamo rimasti sorpresi"

"Ci è dispiaciuto molto cederlo, ma fa parte del nostro mondo".

Si aspettava che Raspadori sarebbe andato al Napoli? Nell'intervista rilasciata a TMW, l'abbiamo chiesto a Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo: "No. Io speravo di trattenerlo anche per questa stagione. Nella nostra strategia l'idea era vendere Scamacca e fargli prendere il suo posto. Siamo rimasti un po' sorpresi, sappiamo della forza di questo ragazzo. Ci è dispiaciuto molto cederlo, ma fa parte del nostro mondo".

Un messaggio per Berardi?

"Beh, questa stagione non è partita nel migliore dei modi, da Traoré a Muldur: tre mesi uno, tre mesi l'altro. Domenica non è stata una bella giornata: per fortuna Berardi ha avuto un infortunio meno grave del previsto per fortuna. Non potrà entrare in campo per un mese, c'è stato anche l'infortunio di Defrel e abbiamo un po' di defezioni sotto questo aspetto. A Berardi auguriamo un pronto ritorno, è il miglior acquisto della stagione: siamo felicissimi di aver trattenuto un campione come lui, è un esempio per gli altri. Felici della scelta fatta e siamo felici perché lui lo è"